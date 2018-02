St. Gallen - Kryptowährungen sind virtuelle Geldeinheiten, welche von einem Besitzer in einer digitalen Geldbörse gehalten werden. Die wohl bekannteste Einheit ist Bitcoin, weiter bekannt sind auch Ripple, Ethereum, Dash und Litecoin. Laufend kommen neue Kryptowährungen dazu - aktuell existieren über 1'000 solcher Währungen.

Das virtuelle Zahlungssystem protokolliert sämtliche Überweisungstransaktionen chronologisch in einer sogenannten «Blockchain». Krypto-Transaktionen benötigen keine Banken oder Broker, zudem besteht kein global einheitlicher Umrechnungskurs, da diese meistens über verschiedene virtuelle Marktplätze gehandelt werden. Aus diesem Grund kann es zu unterschiedlichen Kursen kommen. Wirtschaftlich sind Kryptowährungen primär als alternatives Zahlungsmittel zu betrachten.

Wie sind Bitcoins und Co. zu deklarieren?

Kryptowährungen fallen in der Schweiz zivilrechtlich unter das Sachrecht. Viele Steuerverwaltungen haben im Sinne einer einfachen Deklaration entschlossen, dass die Kryptowährungen in der jährlichen Steuererklärung im Wertschriftenverzeichnis aufgeführt werden können. Somit ist dies steuerrechtlich im weitesten Sinne vergleichbar mit einem Bankguthaben.

Der Bestand an Kryptowährungen kann in der Regel mit einem Ausdruck der digitalen Brieftasche «Wallet» am Jahresende belegt werden.

Vermögen



Den vollständigen Artikel lesen ...