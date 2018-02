Wahl eines neuen Präsidenten und eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates der u-blox Holding AG

Thalwil, Schweiz - 5. Februar 2018 - ublox (SIX:UBXN), ein weltweit führender Anbieter von Modulen und Chips im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation, gibt heute bekannt, dass Herr Fritz Fahrni, Präsident des Verwaltungsrates, aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates anlässlich der nächsten Generalversammlung am 24. April 2018 zur Verfügung stehen wird.

Herr André Müller, Mitglied des Verwaltungsrates und des Prüfungsausschusses, wird zur Wahl als Präsident des Verwaltungsrates während der nächsten Generalversammlung vorgeschlagen.

Gleichzeitig wird Herr Ulrich Looser zur Wahl als neues, nicht-exekutives

Mitglied des Verwaltungsrates der u-blox Holding AG vorgeschlagen.

Über Herrn Ulrich Looser Herr Looser verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Private Equity Investments und Beratung. Nach einer erfolgreichen Karriere bei McKinsey & Company von 1987 bis 2001, und als Geschäftsführer bei Accenture von 2001-2009 gründete er 2009 Berg Looser Rauber & Partners. Herr Looser besitzt einen Master-Abschluss in Physik der ETH Zürich und einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität St. Gallen. Herr Looser ist Mitglied des Verwaltungsrats der Kardex Gruppe, der Straumann Gruppe sowie der LEM, und er ist Mitglied verschiedener Verbände und Stiftungen.

Über u-blox ublox (SIX:UBXN) ist ein führender Anbieter von Modulen und Chips für drahtlose Kommunikation und Positionierung für die Automobil-, Industriegüter- und Konsumgüterindustrie. ublox's Lösungen ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und drahtlos in Mobilfunknetzen und über Kurzstrecken zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist ublox einzigartig positioniert und schafft so die Voraussetzungen für OEMKunden, innovative Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things) entwickeln zu können - schnell und kosteneffektiv. Der Hauptsitz von ublox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien und den USA ist ublox auch global präsent. ( www.ublox.com)

u-blox Ansprechpartner: Thomas Seiler, Chief Executive Officer Phone: +41 44 722 74 22 E-mail: thomas.seiler@u-blox.com Roland Jud, Chief Financial Officer Phone: +41 44 722 74 25 E-mail: roland.jud@u-blox.com

Finanzkalender: 2017 Gesamtjahresergebnisse: 15. März 2018 Jahreshauptversammlung: 24. April 2018

