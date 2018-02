Moneycab.com: Herr Pierer, KTM Industries schreibt Jahr für Jahr Rekordergebnisse. 2017 - dem siebten Rekordjahr in Folge - betrug das Umsatzwachstum 14%. Der Absatz der KTM- und Husqvarna-Motorräder stieg sogar um 17% auf fast 240'000. Wie halten Sie das Wachstumstempo seit Jahren so hoch?

Hierfür sind drei wesentliche Kernelemente notwendig: Globalisierung, eine starke Marke mit klarem Markeninhalt sowie eine hohe Innovationsrate, die es uns ermöglicht schnell mit neuen Modellen auf den Markt zu kommen.

2017 war das 10. Jahr der Kooperation mit dem indischen Bajaj-Konzern. Wie wichtig war der damalige Entscheid rückblickend für KTM?

Ohne diese Kooperation würden wir heute nicht da sein, wo wir sind. Seit 2013 sind wir Europas grösster Motorradhersteller. Die Kooperation stellt für beide Seiten eine "Win-Win"-Situation dar und mit der Entscheidung im Jahr 2017, auch unsere zweite Marke "Husqvarna" gemeinsam mit Bajaj global auszurollen, sind wir für das geplante weitere Wachstum gut aufgestellt.

Was sind die Gründe, dass die Gewinnentwicklung im vergangenen Jahr etwas eingebremst wurde?

Das Geschäftsjahr 2016 war mitunter auch von positiven Einmaleffekten geprägt, sodass der Gewinn in 2017 leicht unter dem Vorjahr lag. Im Durchschnitt sind wir aber auch im Gewinn in den Jahren 2015 bis 2017 um ca. 14% gewachsen.

"Ohne die Kooperation mit Bajaj würden wir heute nicht da sein, wo wir sind."

Stefan Pierer, CEO KTM Industries

KTM Industries hat im vergangenen Jahr fast 180 Millionen Euro investiert. Wo lagen dabei die Schwerpunkte?

Die Schwerpunkte lagen neben den Kosten für die Modellentwicklung, die immer ungefähr die Hälfte der jährlichen Investitionen ausmachen, in der Erweiterung des Entwicklungs- und des Logistikzentrums bei KTM in Mattighofen (Österreich) und einer Spezialgetriebefertigung bei unserem high-end automotiv Zulieferant Pankl Racing Systems AG in Kapfenberg (Österreich).

KTM ist globaler Marktführer im Offroad-Bereich und der grösste Motorradhersteller Europas überhaupt. Und Sie haben seit 2015 auch elektrisch betriebene Modelle im Angebot. Welchen Stellenwert räumen Sie im Rahmen Ihrer Investitionen und im Forschungsbereich der Elektromobilität ein?

Eine sehr wichtige Stellung. In Zukunft wird die Elektromobilität bei "powered two wheelers" (250W bis 11KW) eine enorm wichtige Rolle spielen. Vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...