FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte zum Wochenstart wegen des Ausverkaufs von US-Aktien am Freitagabend die jüngste Talfahrt fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn gut 1,1 Prozent schwächer auf 12 640 Punkte - das wäre der tiefste Stand seit September.

In der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex wegen der Sorgen um anziehende Zinsen um etwas mehr als vier Prozent gefallen. Das erst anderthalb Wochen alte Rekordhoch von 13 596 Punkten ist damit erst einmal wieder in weite Ferne gerückt. "Die attraktiveren Renditen am US-Anleihemarkt veranlassen Händler, Aktienpositionen aufzulösen und Anleihen zu kaufen", merkte der Analyst David Madden vom Broker CMC Markets an.

Druck kommt am Montagmorgen vor allem von den schlechten Vorgaben aus den Vereinigten Staaten. Dort hatte sich der Abwärtsdruck am Freitagabend noch mal verstärkt. Der Dow Jones büßte zum Schluss 2,54 Prozent ein - und damit so viel wie seit Juni 2016 nicht mehr.

Seit Xetra-Schluss am Freitagabend büßte der Dow-Jones-Future knapp zwei Prozent ein. Auch in Asien ging es am Montag deutlich nach unten. So verlor der japanische Leitindex Nikkei zuletzt 2,5 Prozent./zb/bek/stk

ISIN DE0008469008

AXC0041 2018-02-05/07:13