Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BALKAN - Die EU-Kommission will mit einer neuen Strategie und konkreten zeitlichen Vorgaben für Reformen den EU-Beitritt der sechs Westbalkan-Staaten beschleunigen. "Eine EU-Mitgliedschaft der Westbalkan-Staaten ist im politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interesse der Union", schreibt die EU-Kommission. Gleichzeitig könne "eine glaubwürdige Beitrittsperspektive eine treibende Kraft für eine Transformation in der Region sein". Serbien und Montenegro könnten aus Sicht der EU-Kommission bereits im Jahr 2025 der Europäischen Union beitreten. (Die Welt S. 6)

VERDI - Verdi-Chef Frank Bsirske fordert eine kräftige Lohnerhöhung für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. "Wir kämpfen dafür, dass die Beschäftigten an der außerordentlich günstigen konjunkturellen Entwicklung teilhaben können", sagte Bsirske. "Unsere Forderung wird eine deutlich ausgeprägte soziale Komponente enthalten." Am Ende zähle jedoch das Gesamtpaket. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

GROKO - CDU-Vorstandsmitglied Mike Mohring hat die geplante SPD-Mitgliederbefragung zum schwarz-roten Koalitionsvertrag als "nicht praktikabel" bezeichnet. "Das verzögert den ganzen Prozess", sagte Mohring der Rheinischen Post. Deutschland habe seit viereinhalb Monaten keine neue Koalition und nun entschieden die SPD-Mitglieder, ob das Land eine neue Regierung bekomme - "das ist nicht praktikabel". (Rheinische Post)

MINERALÖLSTEUER - Der kommissarische Bundesfinanzminister Peter Altmaier kann sich über unerwartete Rekordeinnahmen freuen: Die Energiesteuer, früher Mineralölsteuer, fällt für das Jahr 2017 mit 41 Milliarden Euro überraschend hoch aus. Die Summe ist rund zwei Prozent höher als im Vorjahr, vor allem aber muss man beim Blick in die Statistik lange zurückgehen, um einen höheren Wert zu finden. (Welt S. 11)

EU-STRUKTURFONDS - Die EU-Kommission erwägt nach Handelsblatt-Informationen, Deutschland und anderen vergleichsweise wohlhabenden Mitgliedstaaten die Mittel zur Förderung strukturschwacher Regionen zu streichen. Der Bundesrepublik stehen in der bis 2020 laufenden siebenjährigen Finanzperiode bis zu 28 Milliarden Euro aus den Strukturfonds zu. Vergleichsweise reiche EU-Staaten könnten Problemregionen aber auch ohne Hilfen fördern, heißt es aus Brüssel. (Handelsblatt S. 17)

BREXIT - Aus Angst vor einem Auseinanderdriften mahnt Deutschland zu Geschlossenheit in den Brexit-Gesprächen. Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat derweil Ideen, wie sich die EU aus Eigenmitteln finanzieren könnte. (FAZ S. 20)

ERDGAS - Zwischen Israel und Libanon gibt es einen Streit über ein Gasfeld vor der Küste im Mittelmeer, der in den vergangenen Tagen an Schärfe zugenommen hat. Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Liberman hat internationale Unternehmen vor einem "ernsten Fehler" gewarnt, wenn sie sich an der Förderung im Feld 9 beteiligen. Libanon hat davor bekannt gegeben, dass mit der Förderung am 9. Februar begonnen werden soll. Liberman nannte die Ankündigung von libanesischer Seite einen "provokativen Akt", der "allen Regeln widerspricht". Nach Ansicht Libermans gehöre das Feld ganz klar zu Israel. Libanesische Politiker reagierten empört auf die Aussagen. Premierminister Saad al-Hariri warf Israel vor, die regionale Stabilität zu gefährden. (SZ S. 17)

February 05, 2018

