The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA36158ZBR60 GE CAPITAL CDA FDG 2018 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0023972752 GENERAL ELECTRIC 06-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1HD5W5 UNICR.BK IR. 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL7240 NORDLB IS. 08/18 BD00 BON EUR N

CA ZXHV XFRA DE000DB7XKJ0 DT.BANK MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3GM1 LB.HESS.-THR.IS. 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4F56 HSH NORDBANK IS 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB67F1 NORDLB IS.S.1516 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0011413863 JCDECAUX 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US045167DJ91 ASIAN DEV. BK 16/18FLRMTN BD01 BON USD N

CA HADA XFRA XS0743603358 HANIEL+CIE 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA VWBA XFRA XS0927639780 VOLKSWAGEN BK. 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0DM76 LBBW INDEX-FLR.10/18 SX5E BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0K6E6 LBBW IND FLO 18 SX5E BD02 BON EUR N

CA XFRA US3135G0TG87 FED.NATL MTGE ASS. 2018 BD02 BON USD N

CA IBMB XFRA US459200HK05 INTL BUS. MACH. 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US808513AK10 CHARLES SCHWAB 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0877742105 LONGFOR PPTS 13/23 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1560729581 EUR. BK REC.DEV.17/18 MTN BD02 BON RUB N