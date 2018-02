The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0250512 EMIRATES NBD 18/28 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0399611307 LUZERNER KT.BK 18-27 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A19U4S8 MEDIAN TR.C.18/6021 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2G9GW8 INDUSTRIA ANL.18/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABM3 DZ BANK CLN E.9441 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UD29 DZ BANK IS.A853 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRS9 DEKA MTN IS.S.7592 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PGE9 DEKA FESTZINS ANL 18/35 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PJA1 DEKA FESTZINS ANL 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KZ5 HSH NORDBANK FZ 2 18/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB4147 LDSBK.SAAR OPF A414 BD01 BON EUR N

CA XFRA US06051GHB86 BANK AMERI. 18/26 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US595620AS49 MIDAMERICAN EN. 2048 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796PB95 US TREASURY BILL 04/19/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796PF00 US TREASURY BILL 05/10/18 BD01 BON USD N

CA XFRA USU8067TAL09 SCIENT.GAMES INTL.18/25 2 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1713474085 THE WELLCOME TR. 18/2118 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1766612672 POLEN 18/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1766775545 SCIENT.GAMES INTL. 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1766775891 SCIENT.GAMES INTL. 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1766853367 EUR. BK REC.DEV.18/23 MTN BD01 BON INR N

CA XFRA XS1766857434 NORDEA BK 18/22 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1767078956 BMW FIN. NV 18/19 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA 8OR XFRA AU000000OGX3 ORINOCO GOLD LTD EQ00 EQU EUR N