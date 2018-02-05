FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.02.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
HYF XFRA SG1J47889782 HYFLUX LTD
DQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01
XFRA CA8433032072 SOUTHERN LITHIUM CORP.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
HYF XFRA SG1J47889782 HYFLUX LTD
DQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01
XFRA CA8433032072 SOUTHERN LITHIUM CORP.