FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia hat am Montag den Startschuss für die Übernahme des österreichischen Wohnimmobilienunternehmen Buwog AG gegeben. Laut Angebotsunterlagen bietet das Bochumer Immobilienunternehmen unverändert 29,05 Euro in bar je Buwog-Aktie. Buwog-Aktionäre können ihre Aktien nun bis zum 12. März 17 Uhr andienen.

Damit das Angebot vollzogen werden kann, benötigt Vonovia mindestens 50 Prozent plus 1 Aktie der Buwog bis zum Stichtag. Diese gesetzlich vorgegebene Mindestschwelle kann laut Vonovia nicht herabgesetzt oder außer Kraft gesetzt werden.

Ebenso muss die österreichische Wettbewerbsbehörde die Transaktion noch freigeben. Das deutsche Bundeskartellamt habe die Freigabe für die geplante Übernahme bereits erteilt, so die Vonovia SE.

Vonovia kündigte am 18. Dezember an, dass sie das österreichische Wohnimmobilienunternehmen Buwog für rund 5,2 Milliarden Euro übernehmen will.

Der Preis von 29,05 Euro je Aktie entspricht einer Prämie von 18,1 Prozent auf den Buwog-Schlusskurs an der Wiener Börse am 15. Dezember, den letzten Handelstag vor Veröffentlichung des Angebots.

Der Preis von 5,2 Milliarden beinhaltet die getauschten Aktien und rechnet auch die mögliche Wandlung von Buwog-Wandelschuldverschreibungen mit ein. Bei den Wandelschuldverschreibungen bietet Vonovia je 100.000 Euro Nominalbetrag 115.753,65 Euro in bar.

Im Dezember hatte Vonovia mit der Ankündigung des geplanten Übernahmeangebots mitgeteilt, dass die Transaktion sich aufgrund erwarteter jährlicher Kostenvorteile von etwa 30 Millionen Euro positiv auswirken wird auf den operativen Gewinn sowie das Immobilienvermögen ohne Schulden, oder NAV.

Ein substantieller Teil der Synergien soll bis Ende 2019 realisiert werden. Die Synergien sollen auch erreicht werden, wenn Buwogs Listing in Österreich bestehen bleibt.

