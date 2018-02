Liebe Leser,

die Allianz-Aktie ist am Freitag etwas nach unten gerutscht. Dennoch befindet sich der Wert in einem charttechnischen und technischen Aufwärtstrend, heißt es vonseiten der Analysten mit Blick auf das jüngste Chartbild. Dabei könnte es relativ schnell zu Kursgewinnen von 10 bis 20 % kommen, heißt es. Konkret: Die Aktie hat am Freitag zwar knapp gut 1 Euro verloren, konnte sich im laufenden charttechnischen Aufwärtstrend aber deutlich über den wichtigen 200 Euro halten. Damit ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...