Liebe Leser,

Gazprom befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend. Nun allerdings müsste die Aktie des russischen Erdgasriesen aufpassen, meinen charttechnische Analysten. Denn die Kurse könnten durchaus in Richtung Süden verlaufen, wenn der Eindruck nicht täuscht. Denn: Es ging am Freitag wieder etwas abwärts, nachdem am Donnerstag noch ein Tagesgewinn verbucht werden konnte. Die Aktie kann sich somit von der wichtigen Untergrenze bei 4 Euro bislang nicht entscheidend befreien. Die Kurse ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...