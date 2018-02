Von Markus Fugmann

Wir erleben derzeit ein großes Beben an den Märkten - und dieses Beben wird noch längere Zeit nachwirken. Der Dow Jones am Freitag mit dem größten Punkte-Verlust seit der Finanzkrise, aber es ist vor allem der dramatisch schnelle Anstieg der Anleiherenditen, der die Märkte so stark verunsichert. Was hat sich geändert? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...