Der japanische Autobauer plant bis zu 7,6 Milliarden Euro in den chinesischen Markt zu investieren. Das Unternehmen will so die Jahresproduktion steigern und drittgrößter Autobauer in der Volksrepublik werden.

Der japanische Autohersteller Nissan will zusammen mit seinem chinesischen Partner umgerechnet 7,6 Milliarden Euro in China investieren. Bis 2022 solle die Jahresproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...