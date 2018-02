DUBLIN (dpa-AFX) - Europas größter Billigflieger Ryanair hat im dritten Quartal trotz der höheren Kosten aufgrund von Streiks mehr verdient. Der Gewinn stieg um 12 Prozent auf 106 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Dublin mitteilte. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Zum Gewinnzuwachs trug eine steigende Zahl an Passagieren bei, aber auch niedrigere Steuern. Der Umsatz kletterte bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2018 peilt die irische Rivalin von Easyjet und Lufthansa weiterhin einen Überschuss von 1,40 bis 1,45 Milliarden Euro an. Dazu beitragen sollen auch niedrigere Kosten. Von der guten Geschäftsentwicklung sollen auch die Aktionäre profitieren. Ryanair plant einen Aktienrückkauf in Höhe von 750 Millionen Euro, der noch im Februar starten soll./mne/she/tav

ISIN IE00BYTBXV33

AXC0055 2018-02-05/08:13