St. Gallen - Heute übergibt Janet Yellen die Führung der Fed an ihren Nachfolger Jerome Powell. Am letzten Mittwoch hat sie ihren letzten geldpolitischen Entscheid der Fed so gefällt, wie sie es während ihrer gesamten Amtszeit gemacht hat: überlegt, ohne Effekthascherei und konsequent das Ziel einer graduellen Straffung der Zinsen verfolgend.

Janet Yellen hat von ihrem Vorgänger Ben Bernanke eine Fed übernommen, die eine sehr expansive Geldpolitik führte. Das Quantitative Easing-Programm und damit die Ausweitung der Fed-Bilanz war am Laufen. Zinserhöhungen waren noch kein Thema, obwohl die Arbeitslosenrate schon auf die 6.5% gesunken war, die Bernanke als Marke für eine Änderung der Geldpolitik ins Spiel gebracht hatte. Zudem sass den Finanzmärkten noch der Tapering-Schock vom Sommer 2013 in den Knochen, als die Rendite der 10-jährigen Treasury-Note innert weniger Wochen von 1.60% auf 3.00% emporschnellte und an den Aktienmärkten zu deutlichen Kursverlusten führte.

Nach dem Auslaufen des QE-Programms Ende 2014 verhielt sich die Fed lange Zeit ruhig, obwohl die Arbeitslosenrate stetig weiter sank. Yellen fehlte der Lohndruck nach oben. Zudem nahm sie sich die Zeit, um die Finanzmärkte auf die Zinswende vorzubereiten. Als im Dezember 2015 dann der erste Zinsschritt vollzogen wurde, war das zwar ein mediales Ereignis, aber an den Finanzmärkten keine Überraschung mehr. Die Fed liess sich dann ein ganzes Jahr Zeit, um die Zinsen zum zweiten Mal anzuheben. Der Einbruch der Rohstoffpreise drückte die Inflationsraten nach unten. Zudem war ...

