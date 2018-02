Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der führende Spezialist für digitale Finanztechnologie, verkündet heute den Launch der neuen mobilen Lösung Wirecard ePOS App zur Akzeptanz von gängigen internationalen Bezahlmethoden auf mobilen Endgeräten für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs). Die neue digitale Plattform umfasst eine breite Auswahl an klassischen und alternativen Zahlungsmethoden, die sich jeder Kunde individuell auswählen kann.

Dank Wirecards neuer, schnell via Smartphone und Tablet zu nutzender Lösung, können Händler Zahlarten unkompliziert in ihre bestehende Infrastruktur einbinden. In den gängigen internationalen Bezahloptionen ...

