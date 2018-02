Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung,

hat das erste Quartal ihres am 30. September endenden Geschäftsjahres 2018 erfolgreich abgeschlossen und über alle operativen Segmente (Regionen) signifikantes Umsatzwachstum erzielt. Das Unternehmen profitiert dabei von seinem starken Industriegeschäft und dem ungebrochenen Trend zu SUVs und Fahrzeugen mit großen Heckklappen.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,4 Prozent auf 230,6 Millionen Euro (Q1 GJ2017: 210,7 Millionen Euro). Bereinigt um den Währungseffekt liegt die Wachstumsrate des Konzernumsatzes bei 13,1 Prozent. Stabilus konnte dabei in allen Regionen gegenüber dem Vorjahresquartal Wachstum erzielen. In der Region Europa stieg der Absatz um 13,5 Prozent auf 116,0 Millionen Euro, primär getrieben durch das starke Automotive-Geschäft mit Gasfedern und Powerise-Antrieben. In der NAFTA-Region legte der Umsatz um 2,5 Prozent auf 83,6 Millionen Euro zu, wobei hier der schwache US-Dollar im zurückliegenden Quartal ausschlaggebend für das verhältnismäßig geringe Umsatzwachstum war (durchschnittlicher Wechselkurs von 1,18$/EUR im Q1 GJ18 vs. 1,08$/EUR im Q1 GJ17). Bereinigt um den Währungseffekt liegt die Wachstumsrate in NAFTA bei 11,8 Prozent. Das solide operative Wachstum in dieser Region ist insbesondere auf die positive Entwicklung des Vibration & Velocity Control Geschäfts (+14,9 Prozent bzw. +25,3 Prozent bereinigt ...

