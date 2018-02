Die EUR 800 Mio. Emission der Bevco Lux (hält einen Anteil für Santo Domingo Group an AB InBev) wurde am Freitag bei MS+140 BP (5J: BBB-) begeben. Die EUR 300 Mio. Anleihe der KME AG wurde bei einem Preis von 98,953 % von Par emittiert (6,75 % Kupon; 5NC3; Senior Secured; B3/B erwartet). Darüber hinaus wurden die Preisindikationen für die geplante und mehrere Tranchen umfassende EUR sowie USD Platzierung von Algeco Scotsman veröffentlicht - Tranche A bei 3mE+600/625 BP (5NC1; Senior Secured; B2/B-/B+ erwartete Ratings), Tranche C bei einer Rendite von 6,50/6,75 % (5,5NC2; Senior Notes; Caa1/CCC+/CCC+ erwartete Ratings). In Summe sollen EUR 1,4 Mrd. äquivalent platziert werden. Ratings: Nach dem Abschluss der Kapitalrestrukturierung der Frigoglass SAIC erhöhte...

