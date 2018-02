DAX - Verkaufswelle bringt mittelfristige Trendwende (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts /Seitwärts Rückblick: Nachdem der DAX bereits am Donnerstag deutliche Abgaben verzeichnete und bis unter die Unterstützung bei 13.006 Punkten gefallen war, setzte sich der Kursrutsch am Freitag mit der gleichen Abwärtsdynamik fort. In einer ersten Abwärtswelle brach der DAX an die Haltemarke bei 12.851 Punkten ein, ehe dort in der Mittagszeit eine leichte Stabilisierung einsetzen konnte. Diese war allerdings nur von kurzer Dauer und der Index setzte seine Talfahrt am späten Nachmittag und i der Nachbörse bis an die 12.720 Punkte-Marke fort. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.01Uhr): Vorbörslich notiert der DAX nochmals rund 100...

