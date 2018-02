MÄRKTE ASIEN/Aktien-Ausverkaufsstimmung erreicht Ostasien

Von Kevin Kingsbury und Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Sorgen vor negativen Auswirkungen eines steigenden Zinsniveaus auf die Aktienmärkte löst am Montag an den Börsen in Ostasien Ausverkaufsstimmung aus. Die Märkte schließen sich damit den bereits sehr negativen Vorgaben aus den USA und Europa vom Freitag an. Zusätzlich für Vorsicht bei den Anlegern sorgt, dass viele Indizes auf oder knapp unter Rekord- oder Mehrjahreshochs notieren nach den kräftigen Anstiegen in den vergangenen Wochen. "Jeder wird jetzt vorsichtig", sagt Hisao Matsuura, Chefstratege bei Nomura Japan.

In Tokio stürzt der Nikkei-225 regelrecht ab um 2,1 Prozent auf 22.777 Punkte. Damit ist er auf Kurs zum größten Tagesminus seit dem 9. November 2016, als sich herauskristallisierte, dass Donald Trump überraschend die Präsidentenwahl in den USA gewinnen würde.

In Hongkong und Sydney geben die Indizes um 1,4 bzw 1,6 Prozent nach, in Seoul um 1,3 Prozent. Eine Ausnahme macht wie so oft der Markt in Schanghai, wo es um 0,4 Prozent nach oben geht. Hier dürfte stützend wirken, dass der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Januar höher als im Vormonat ausgefallen ist und deutlich im auf Expansion hinweisenden Bereich liegt.

Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Yen kommt von früheren Tageshochs wieder auf das Niveau vom späten Freitag zurück. Im Vergleich zum Freitagmorgen hat er sich aber etwas abgeschwächt, der Dollar kostet 110,06 Yen. Auch das Euro-Dollar-Paar bewegt sich zum Stand am späten Freitag kaum.

Zinsen steigen überraschend schnell

Was viele Marktakteure verunsichert ist vor allem das Tempo des jüngsten Zinsanstiegs an den globalen Rentenmärkten. Bislang letzter Auslöser waren die sehr robust ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Sie zeigten einen unerwartet starken Anstieg der Stundenlöhne. Das könnte ein Vorbote für eine anziehende Inflation sein und damit den Weg freimachen für schnellere Zinserhöhungen.

Für keine Unterstützung sorgt in dieser Stimmungslage, dass die japanische Notenbank am Freitag erst betonte, unlimitiert Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5 bis 10 Jahren aufzukaufen, um die Anleiherenditen niedrig zu halten. Der Zehnjahreszins liegt bei 0,08 Prozent.

In den USA sind die Zehnjahreszinsen dagegen auf 2,87 Prozent gestiegen. Sollte der Zinsanstieg weitergehen auf über 3,5 Prozent, dürfte der Markt die Geldpolitik als restriktiv empfinden, warnt ein Marktteilnehmer. Bis dahin dürften die Kursrückschläge in diesem Jahr maximal 10 Prozent betragen, mutmaßt Chefökonom Shane Oliver von AMP Capital. 2018 dürfte am Anleihemarkt auf jeden Fall volatiler werden als 2017.

Gewinnmomentum noch kein Problem

Fondsmanager Felix Lam von BNP Paribas Asset Management in Hongkong, spricht von einem Weckruf, der aber nichts mit dem aktuellen Gewinnmomentum bei den Unternehmen zu tun habe. Dieses bleibe robust. Dennoch warnt er, zu schnell bei Rücksetzern wieder einzusteigen, insbesondere bei Aktien aus dem Technologiesektor. Diese seien im vergangenen Jahr kursmäßig der Gewinnentwicklung enteilt. In Relation zu den Gewinnen von 20 bis 25 Prozent im Vorjahr stellten die jetzt zu beobachtenden Verluste noch keine Schnäppchen dar.

Unter den Einzelwerten in Japan trotzen Honda und Sony dem Abwärtstrend. Beide Unternehmen hatten nachbörslich am Freitag Quartalszahlen vorgelegt, die offensichtlich gut ankommen. Honda ziehen um 3,3 Prozent und Sony um 3,2 Prozent an.

Weiter abwärts geht es auch an den Rohstoffmärkten. Die Ölpreise verbilligen sich um rund 1 Prozent, das Gold tendiert auf dem am Freitag stark verbilligten Niveau seitwärts. Die Feinunze kostet 1.332 Dollar. Unter anderem drückt der festere Dollar auf die Preise.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % S&P/ASX 200 (Sydney) 6.026,20 -1,56% Nikkei-225 (Tokio) 22.762,80 -2,10% Kospi (Seoul) 2.495,88 -1,17% Schanghai-Comp. 3.471,23 +0,40% Hang-Seng (Hongk.) 32.188,17 -1,27% Straits-Times (Sing.) 3.485,80 -1,25% KLCI (Malaysia) 1.853,38 -0,91% DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,2463 +0,2% 1,2432 1,2493 +3,7% EUR/JPY 137,05 -0,0% 137,09 137,16 +1,3% EUR/GBP 0,8822 +0,0% 0,8820 0,8780 -0,8% GBP/USD 1,4126 +0,2% 1,4098 1,4229 +4,5% USD/JPY 109,99 -0,2% 110,27 109,80 -2,3% USD/KRW 1089,96 +1,7% 1089,96 1084,65 +2,1% USD/CNY 6,3015 +0,0% 6,3015 6,2850 -3,2% USD/CNH 6,3029 -0,1% 6,3109 6,2928 -3,2% USD/HKD 7,8220 +0,0% 7,8211 7,8198 +0,1% AUD/USD 0,7936 +0,4% 0,7904 0,7987 +1,5% NZD/USD 0,7306 +0,3% 0,7283 0,7354 +2,9% Bitcoin BTC/USD 8.229,46 -1,64 8.366,92 8.245,61 -41,89 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,89 65,45 -0,9% -0,56 +7,4% Brent/ICE 67,95 68,58 -0,9% -0,63 +2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,05 1.331,89 +0,0% +0,16 +2,2% Silber (Spot) 16,72 16,60 +0,7% +0,12 -1,3% Platin (Spot) 989,55 990,90 -0,1% -1,35 +6,5% Kupfer-Future 3,19 3,19 +0,0% +0,00 -3,4% ===

