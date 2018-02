Das Kaufinteresse gegenüber dem Greenback bleibt zum Beginn der Woche erhalten und so fällt der EUR/USD in den Bereich der 1,2450. EUR/USD wartet nun auf Daten, Draghi Das Paar schwankt am Montag zwischen Gewinn und Verlust, während die Marktteilnehmer die viel versprechenden Nonfarm Payrolls - NFP weiter verarbeiten. In der US Wirtschaft konnte im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...