Breed Reply, ein führender aktiv operativer Investor in frisch gegründete IoT-Unternehmen (IoT steht für "Internet of Things"), startete heute eine neue europaweite Suche nach IoT-Investmentchancen. Bereits zum siebten Mal läuft Breed Replys "Best-in-Breed"-Programm, bei dem Start-ups mit spannenden IoT-Innovationen und -Produkten die Gelegenheit erhalten, ihre Investmentfälle vor Breed Replys Expertenteam zu pitchen. Die besten erhalten sowohl Gelder als auch Beratungs- und Support-Dienstleistungen von Breed Reply.

Erfolgreiche Anmeldungen dürfen ihren Pitch einem Team mit viel Erfahrung im Scale-up von Unternehmen, tiefgreifenden Kenntnissen zu verschiedenen Märkten, belegtem Know-how in der Entwicklung von Vertriebskanälen und einer starken technologischen DNA vortragen.

Die Bereitstellung von Support und Geldern gleichermaßen ist für Breed Reply bei Investitionen essenziell. Als aktiv operativer Investor unterstützt Breed Reply frisch gegründete Unternehmen in der Entwicklung und Vorbereitung auf weitere Geldgeber. Das Team arbeitet dabei eng mit der Geschäftsführung zusammen, um Series-A-Funding und mehr zu erzielen. Im vergangenen Jahr erhielt ein Drittel des 18-Unternehmen-starken Portfolios von Breed Reply über 50 Millionen US-Dollar Series-A-Funding von führenden Investoren.

Viele der Unternehmen in Breed Replys wachsendem Investment-Portfolio aus verschiedenen Branchen und Ländern wurden durch die 2014 begonnenen "Best-in-Breed"-Programme entdeckt, beispielsweise:

Canard Drones (Drohnen, Spanien) Inova Design (Health Wellness, Vereinigtes Königreich) Cocoon (Smart Home, Vereinigtes Königreich) Kokoon (Wellness, Vereinigtes Königreich) Connecterra (AgriTech, Niederlande) RazorSecure (Cybersecurity, Vereinigtes Königreich) enModus (Smart Building, Vereinigtes Königreich) Senseye (Industrial IoT, Vereinigtes Königreich) Gymcraft (Wellness, Spanien) Sentryo (Industrielle Sicherheit, Frankreich) Iotic Labs (IoT Platform, Vereinigtes Königreich) Wearable Technologies (Arbeitssicherheit, Vereinigtes Königreich)

Emanuele Angelidis, CEO von Breed Reply, sagte: "Best in Breed hat sich als ideal zum Aufspüren innovativer neuer IoT-Start-ups erwiesen, die in verschiedenen Branchen und Ländern Europas etwas ganz Neues wagen. Seit dem ersten Best in Breed konnten wir bereits vielen Unternehmen bei der Beschleunigung ihres Wachstums und bei der Gewinnung von Geldern großer Investoren helfen. Erfolgreiche Anmeldungen bestehen üblicherweise aus einem tollen Team, einer Technologie, die ein konkretes Marktproblem angeht, und einem nachhaltigen, skalierbaren Geschäftsmodell."

Unternehmen mit innovativen Produkten oder Dienstleistungen im Bereich IoT können sich bei Best in Breed 7 über die Website von Breed Reply bewerben: www.breedreply.com. Anmeldeschluss ist der 16. März 2018.

Über Breed Reply

Breed Reply, der aktive operative Investor von Reply, finanziert und unterstützt die Entwicklung von jungen Unternehmen im Bereich des Internet der Dinge (IoT) in Europa sowie den USA. Breed Reply hat seinen Hauptsitz in London und operative Niederlassungen in Deutschland und Italien und unterstützt Unternehmer wie junge Talente dabei, neue Ideen schnell auf den Markt zu bringen. Das geschieht über drei grundlegende Leistungen: Finanzierung in der Frühphase, aktive operative Unterstützung mit erheblichem Know-how-Transfer in den Bereichen der geschäftlichen, geschäftsführenden und technologischen Fachkompetenz, sowie Unterstützung bei der Markteinführung mit Hilfe des weitreichenden Reply-Netzwerks. Breed Reply legt seinen Schwerpunkt auf die Bereiche Gesundheit, Fitness Wellness, intelligente Gebäude und Städte, Sicherheit, industrielles IoT, Big Data, Plattformen und Drohnen.

www.breedreply.com

