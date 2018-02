Rotkäppchen und Freixenet haben aktuell die höchste Käuferreichweite. Und die beliebtesten Spirituosen sind Baileys sowie Jägermeister.

Bei den meisten Geburtstagen, Hochzeiten, Jubiläen, Mädelsabenden oder sonstigen Partys wurde in letzter Zeit Rotkäppchen ausgeschenkt - also zumindest wurde er von den meisten Deutschen ab 18 Jahren gekauft.

18 Prozent geben aktuell in unseren neuen täglichen Online-Umfragen in der Kategorie Sekt & Spirituosen für den YouGov-Markenmonitor BrandIndex an, kürzlich den Sekt der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien erworben zu haben, in Bezug auf Kenner der Marke ist es sogar mehr als jeder Fünfte. Und die Verkaufsstatistik ist nur ein Kriterium, welches die aktuelle Dominanz der ehemaligen DDR-Marke belegt.

In Deutschland führt Rotkäppchen auch im Index das Ranking an. Mit diesem fassen wir das Abschneiden einer Marke zu sechs verschiedenen Fragestellungen zusammen, mit denen wir zur Ermittlung ihres Images die Befragten konfrontieren. Auf Platz zwei und drei im Index-Ranking landen Baileys und Freixenet. Des Weiteren schauen wir uns Marken an, die eine gestützte Bekanntheit von mindestens 50% aufweisen.

Fürst von Metternich hat treue Käufer

Unter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...