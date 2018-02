MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der US-Chipkonzern Broadcom will Kreisen zufolge am Montag seine Offerte für den Wettbewerber Qualcomm aufstocken und so den Druck auf den Konzern erhöhen. Eine informierte Person sagte, es gehe nun um einen Preis von 80 bis 82 US-Dollar je Qualcomm-Aktie. Somit könnte der Kaufpreis auf rund 120 Milliarden Dollar anschwellen. Die Bedingungen seien aber noch nicht endgültig festgelegt, so der Informant weiter. Broadcom werde voraussichtlich gegen 7 Uhr morgens (Ortszeit) das verbesserte Angebot vorlegen. Im November hatte Broadcom ein Gebot für Qualcomm über 70 Dollar je Aktie, insgesamt 105 Milliarden Dollar, in Aktien und bar vorgelegt. Qualcomm hat die Offerte als zu niedrig zurückgewiesen. Investoren und Analysten haben damit gerechnet, dass Broadcom ein höheres Gebot abgeben wird. Am Freitag schlossen Qualcomm in New York bei 66,07 Dollar und legten seit dem 6. November, als Broadcom das Angebot machte, um 5,7 Prozent zu. Sollte die Übernahme gelingen, würde der fusionierte Konzern zur weltweiten Nummer Drei unter den Chip-Herstellern hinter Intel und Samsung Electronics aufsteigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

COMPUGROUP MEDICAL (8.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 170 +10% 4 154 EBITDA 37 -- 4 37 Ergebnis nach Steuern/Dritten 17 +28% 1 13 Ergebnis je Aktie 0,34 +31% 1 0,26

Weitere Termine:

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 9 Monate

13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q

Im Tagesverlauf:

- CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss)

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 55,9 zuvor: 55,4 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,3 1. Veröff.: 59,3 zuvor: 59,1 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 55,8 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 1. Veröff.: 57,6 zuvor: 56,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 58,6 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 58,1 11:00 Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,2 -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 53,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 55,9 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.749,50 -0,26 Nikkei-225 22.682,08 -2,54 Schanghai-Composite 3.477,94 0,43 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.785,16 -1,68 DAX-Future 12.688,00 -2,09 XDAX 12.696,64 -2,10 MDAX 26.039,60 -2,05 TecDAX 2.599,72 -1,51 EuroStoxx50 3.523,28 -1,51 Stoxx50 3.143,90 -1,20 Dow-Jones 25.520,96 -2,54 S&P-500-Index 2.762,13 -2,12 Nasdaq-Comp. 7.240,95 -1,96 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,96% -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit Anschlussverkäufen rechnen Händler zur Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten am Montag. "Die Korrektur frisst sich durch die Weltmärkte", sagt ein Händler mit Blick auf die deutlichen Abschläge in Tokio und anderen asiatischen Märkten. Belastet von den gestiegenen Rentenrenditen hatte die Wall Street am Freitag den höchsten Tagesverlust in Prozent seit August 2017 verbucht - gerechnet in Punkten war es der heftigste seit Dezember 2008. Vom Umfeld kommt noch keine Beruhigung, die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen steigt in Asien auf 2,87 Prozent von 2,84 Prozent am späten Freitag in den USA. "Die US-Stundenlöhne haben am Freitag gezeigt, dass sich das Wachstum nun in höheren Löhnen und Gehältern niederschlägt", sagt Heino Ruland von Ruland Research. "Die Märkte preisen deshalb höhere Zinsen ein", so der Analyst. Laut US-Arbeitsmarktbericht lagen die Stundenlöhne im Dezember 2,9 Prozent über dem Stand vom gleichen Vorjahresmonat. Impulse könnten von Einkaufsmanagerindizes ausgehen sowie vom ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA. In Deutschland wird der Sentix-Konjunkturindex bekannt gegeben, der als guter Vorläufer des ifo-Index gilt. Daneben wartet der Markt auf den Fortgang der Berichtssaison.

Rückblick: Weiter steigende Renditen nach einem stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht belasteten die Stimmung für Aktien. Unerwartet stark gestiegene Stundenlöhne in den USA befeuerten Spekulationen über eine anziehende Inflation und damit auch potenziell schneller steigende Zinsen. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen stieg bis auf 2,84 Prozent, das höchste Niveau seit vier Jahren. Der zum Dollar schwächere Euro stützte die Aktienmärkte nicht, weil sich die Anleger auf den Renditeanstieg fokussiert. Er macht u.a Anleihen im Vergleich zu Aktien zusehends attraktiv. Zinssensitive Branchen wie der Immobiliensektor standen besonders unter Druck. Steigende Zinsen sind Gift für den Sektor, weil damit die meist kreditfinanzierten Investitionen am Immobilienmarkt teurer werden. Auch der Versorger- und der Telekomsektor gelten als zinssensitiv, sie verloren 1,7 bzw 0,7 Prozent. Letzterer wurde gestützt von späten Kursgewinnen beim Schwergewicht Vodafone. Ganz ans Ende rutschten die Rohstoffaktien mit einem Minus von 2,7 Prozent. Der steigende Dollar verteuert in Dollar gehandelte Rohstoffe für Käufer aus anderen Währungsräumen. Vodafone gewannen 2,4 Prozent mit Spekulationen über einen Tausch von Vermögenswerten mit dem Kabelnetzkonzern Liberty. Etwas unterhalb der Erwartung ist nach Aussage der ING Bank das Wachstum der Sparte LED bei Philips Lighting ausgefallen. Die Aktie verlor 2,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Deutsche Bank gaben nach Vorlage der Quartalszahlen um 6,2 Prozent nach. Das größte deutsche Kreditinstitut hat für das vergangene Jahr den dritten Verlust in Folge ausgewiesen. Das war zwar erwartet worden, der Verlust fiel aber höher als zuvor geschätzt aus. Außerdem setzte sich die Erosion der Erträge fort, vor allem im wichtigen Handelsgeschäft. Im laufenden Jahr erwartet die Bank höhere Kosten als ursprünglich geplant. Autoaktien litten unter dem Tarifkonflikt in der Metallindustrie. Mit der Bestreikung von 97 Betrieben brachte die IG Metall vielerorts die Produktion zum Erliegen, insbesondere in der süddeutschen Autoindustrie. Hauptverlierer im deutschen Autosektor waren VW mit einem Minus von 3,1 Prozent, Porsche gaben um 2,6 und BMW um 1,4 Prozent nach, Daimler um 1,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach dem Absturz im Xetra-Handel seien die Kurse am Abend mit der Talfahrt der Wall Street nochmals ordentlich und auf breiter Front ins Rutschen geraten, sagte ein Händler. Auffälligkeiten bei Einzelwerten seien nicht zu beobachten gewesen, zumal es auch an handelbaren Nachrichten gefehlt habe. Deutsche Bank wurden nach ihrem Einbruch auf Xetra um weitere 1,5 Prozent tiefer gestellt. "Die Enttäuschung ist groß, weil 2018 ein weiteres Übergangsjahr werden wird", sagte der Marktteilnehmer mit Blick auf den enttäuschenden Geschäftsausweis der Bank.

USA / WALL STREET

