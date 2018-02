FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Montagmorgen weitere 19 Ticks auf 157,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 157,88 Prozent und das Tagestief bei 157,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.212 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 5 Ticks auf 130,36 Prozent.

Die Rendite der Bundesanleihe steht am Morgen bei 0,765 Prozent. Die Anleger dürften vor der Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament am Nachmittag in Straßburg erst einmal abwarten. Die National-Bank erwartet, dass sich der Bund Future zwischen 157,15 und 158,50 Prozent bewegen wird.

