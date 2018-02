Der Schweizer Vertriebs- und Dienstleistungskonzern DKSH Holding AG (ISIN: CH0126673539) will die Dividende um 10 Prozent auf 1,65 Franken (ca. 1,42 Euro) anheben. Die Generalversammlung findet am 22. März 2018 statt. Die Auszahlung erfolgt am 28. März 2018. Ex-Dividenden Tag ist der 26. März 2018. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 73,55 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,93 Prozent. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...