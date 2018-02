MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der US-Chipkonzern Broadcom will Kreisen zufolge am Montag seine Offerte für den Wettbewerber Qualcomm aufstocken und so den Druck auf den Konzern erhöhen. Eine informierte Person sagte, es gehe nun um einen Preis von 80 bis 82 US-Dollar je Qualcomm-Aktie. Somit könnte der Kaufpreis auf rund 120 Milliarden Dollar anschwellen. Die Bedingungen seien aber noch nicht endgültig festgelegt, so der Informant weiter. Broadcom werde voraussichtlich gegen 7 Uhr morgens (Ortszeit) das verbesserte Angebot vorlegen. Im November hatte Broadcom ein Gebot für Qualcomm über 70 Dollar je Aktie, insgesamt 105 Milliarden Dollar, in Aktien und bar vorgelegt. Qualcomm hat die Offerte als zu niedrig zurückgewiesen. Investoren und Analysten haben damit gerechnet, dass Broadcom ein höheres Gebot abgeben wird. Am Freitag schlossen Qualcomm in New York bei 66,07 Dollar und legten seit dem 6. November, als Broadcom das Angebot machte, um 5,7 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Im Tagesverlauf:

- CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss)

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 53,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 55,9 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.749,50 -0,26% Nikkei-225 22.682,08 -2,55% Hang-Seng-Index 32.227,71 -1,15% Kospi 2.491,75 -1,33% Shanghai-Composite 3.475,80 +0,38% S&P/ASX 200 6.026,20 -1,56%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr schwach - Die Sorgen vor negativen Auswirkungen eines steigenden Zinsniveaus auf die Aktienmärkte lösen in Ostasien Ausverkaufsstimmung aus. Die Märkte schließen sich damit den bereits sehr negativen Vorgaben aus den USA und Europa vom Freitag an. Zusätzlich für Vorsicht bei den Anlegern sorgt, dass viele Indizes auf oder knapp unter Rekord- oder Mehrjahreshochs notieren nach den kräftigen Anstiegen in den vergangenen Wochen. "Jeder wird jetzt vorsichtig", sagt Hisao Matsuura, Chefstratege bei Nomura Japan. Eine Ausnahme macht wie so oft der Markt in Schanghai. Hier dürfte stützend wirken, dass der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Januar höher als im Vormonat ausgefallen ist und deutlich im auf Expansion hinweisenden Bereich liegt. Was viele Marktakteure verunsichert ist vor allem das Tempo des jüngsten Zinsanstiegs an den globalen Rentenmärkten. Bislang letzter Auslöser waren die sehr robust ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten. Fondsmanager Felix Lam von BNP Paribas Asset Management in Hongkong, spricht von einem Weckruf, der aber nichts mit dem aktuellen Gewinnmomentum bei den Unternehmen zu tun habe. Dieses bleibe robust. Unter den Einzelwerten in Japan trotzen Honda und Sony dem Abwärtstrend. Beide Unternehmen hatten nachbörslich am Freitag Quartalszahlen vorgelegt, die offensichtlich gut ankommen. Honda ziehen um 3,3 Prozent und Sony um 3,2 Prozent an.

US-NACHBÖRSE

Wells Fargo kamen unter Druck, weil die US-Notenbank bei der Bank untersagt hat, ihre Bilanz zu vergrößern. Wells Fargo knickten darauf auf Nasdaq.com um 6,3 Prozent ein. Kursmäßig unauffällig zeigten sich am Freitagabend Broadcom und Qualcomm, die jeweils knapp behauptet tendierten. Qualcomm gingen mit 65,90 Dollar um. Der US-Chipkonzern Broadcom will Kreisen zufolge am Montag seine Offerte für den Wettbewerber Qualcomm aufstocken (siehe Tagesthema).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.520,96 -2,54 -665,75 3,24 S&P-500 2.762,13 -2,12 -59,85 3,31 Nasdaq-Comp. 7.240,95 -1,96 -144,92 4,89 Nasdaq-100 6.760,29 -2,05 -141,21 5,69 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 912 Mio Gewinner 322 1.322 Verlierer 2.728 1.662 unverändert 44 106

Sehr schwach - Belasten von gestiegenen Rentenrenditen verbuchte die Wall Street prozentual den höchsten Tagesverlust seit August 2017. Den Auslöser für steigende Zinsen hatte die Fed zur Wochenmitte mit einer etwas falkenhafteren Wortwahl zur Inflationserwartung gesetzt. Untermauert wurde dies von einem unerwartet starken Lohnanstieg im Rahmen des sehr robusten US-Arbeitsmarktberichts. Als insgesamt durchwachsen wurden die Quartalszahlen von Apple, Amazon und Alphabet bezeichnet. Apple büßten 4,4 Prozent ein, Alphabet gar 5,3 Prozent - Amazon stiegen dagegen um 2,9 Prozent. Für das laufende Geschäftsquartal hatte Apple Erlöse unter Markterwartungen in Aussicht gestellt. Alphabet verfehlte die Gewinnerwartungen. Amazon war im Schlussquartal rasant gewachsen und verdiente erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte mehr als 1 Milliarde Dollar. Der Umsatz lag knapp über der Konsensschätzung. Sprint schnitt dank eines Steuervorteils im Zuge der Steuerreform deutlich besser als erwartet. Die Aktie wurde 5,1 Prozent höher gehandelt. Die Ölmultis Exxon Mobil und Chevron verfehlten die Ergebnisprognosen, ihre Kurse büßten 5,1 bzw. 5,6 Prozent ein.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,14 -2,0 2,16 93,9 5 Jahre 2,59 1,4 2,57 66,1 7 Jahre 2,76 3,3 2,73 51,1 10 Jahre 2,83 4,3 2,79 38,9 30 Jahre 3,08 5,1 3,03 0,9

Der Rentenmarkt reagierte mit absackenden Kursen und weiter steigenden Renditen auf den robusten Arbeitsmarktbericht. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen machte einen Satz von 5 Basispunkten auf 2,84 Prozent im späten Handel und markierte den höchsten Stand seit vier Jahren. Damit gewinnen Anlagen in vermeintlich sicheren Anleihen in Relation zu riskanteren Aktienengagements immer mehr an Attraktivität.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,2449 +0,1% 1,2432 1,2493 +3,6% EUR/JPY 136,96 -0,1% 137,09 137,16 +1,2% EUR/GBP 0,8819 -0,0% 0,8820 0,8780 -0,8% GBP/USD 1,4117 +0,1% 1,4098 1,4229 +4,4% USD/JPY 110,02 -0,2% 110,27 109,80 -2,3% USD/KRW 1089,96 +1,7% 1089,96 1084,65 +2,1% USD/CNY 6,3015 +0,0% 6,3015 6,2850 -3,2% USD/CNH 6,3047 -0,1% 6,3109 6,2928 -3,2% USD/HKD 7,8219 +0,0% 7,8211 7,8198 +0,1% AUD/USD 0,7933 +0,4% 0,7904 0,7987 +1,5% NZD/USD 0,7304 +0,3% 0,7283 0,7354 +2,9% Bitcoin BTC/USD 8.166,88 -2,39 8.366,92 8.245,61 -41,89

Die steigenden US-Renditen trieben den Dollar auf breiter Front nach oben. ICE- und WSJ-Dollarindex kletterten um 0,8 bzw. 0,7 Prozent - der höchste Tagessprung des Greenbacks seit Ende Oktober. Der zuletzt starke Euro kam auf 1,2462 Dollar zurück von Ständen über 1,25 am Vorabend. Stärker fiel der Dollar-Anstieg zum Yen aus, weil die japanischen Notenbanker gerade erst signalisiert hatten, zunächst weiter nicht an eine straffere Geldpolitik zu denken. Im Frühhandel am Montag tut sich wenig. der Yen kommt von früheren Tageshochs wieder auf das Niveau vom späten Freitag zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,93 65,45 -0,8% -0,52 +7,4% Brent/ICE 68,00 68,58 -0,8% -0,58 +2,7%

Der Höhenflug des Dollar drückte auf die Ölpreise, die sich jedoch im Verlauf deutlich erholten. Die anziehende US-Förderung mit immer neuen Tageshöchstmarken sorge zusätzlich für eine negative Stimmung am Ölmarkt, hieß es. "Die US-Erdölproduktion ist augenscheinlich ein bärischer Faktor", sagte Analyst Kyle Cooper von Ion Energy Group. Dazu passte die laut Baker Hughes auf Wochensicht erneut gekletterte Anzahl aktiver US-Ölförderanlagen. WTI verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 64,45 Dollar je Fass, Brent gar um 1,5 Prozent auf 68,58 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.331,80 1.331,89 -0,0% -0,09 +2,2% Silber (Spot) 16,72 16,60 +0,7% +0,11 -1,3% Platin (Spot) 988,45 990,90 -0,2% -2,45 +6,3% Kupfer-Future 3,19 3,19 +0,1% +0,00 -3,3%

Die vom Arbeitsmarktbericht entfachte zusätzliche Zinserhöhungsfantasie und der festere Dollar brachten den Goldpreis heftig unter die Räder. Die Feinunze verbilligte sich im späten US-Geschäft um 1,4 Prozent auf 1.330 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist einer privaten Erhebung zufolge im Januar schneller gewachsen als zuvor. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für China legte auf 54,7 von 53,9 im Dezember zu. Das ist der höchste Wert seit Mai 2012. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister, der den Bausektor einschließt, war vergangene Woche veröffentlicht worden. Auch hier war im Januar mit 55,3 von 55,0 im Dezember ein Anstieg verzeichnet worden.

POLITIK USA

Nach dem umstrittenen Geheimbericht zur Russland-Affäre hält US-Präsident Donald Trump die Ermittlungen zu dem Komplex für hinfällig. Durch das Memo sei "'Trump' vollständig entlastet", schrieb er bei Twitter über sich selbst in der dritten Person. Dennoch gehe die "Hexenjagd" weiter. Widerspruch kam nicht nur von Demokraten, sondern auch von einigen Republikanern.

APPLE - SPOTIFY

Nur Monate vor dem erwarteten Spotify-Börsengang verliert der Musikstreamingdienst offenbar an Boden, jedenfalls in den USA. Der Wettbewerber Apple wachse dort mit seinem Dienst schneller als Spotify und liege auf Kurs, bis zum Sommer der größte Anbieter zu werden, berichten mehrere Informanten.

ORACLE

erweitert sein Aktienrückkaufprogramm erneut um 12 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hatte erst vor zwei Monaten schon einmal diese Summe für Aktienrückkäufe bereitgestellt. Oracle setzt sich keine Frist, bis wann das neue Geld für den Erwerb eigener Anteilsscheine aufgebraucht werden soll.

WELLS FARGO

Die US-Notenbank greift bei Wells Fargo durch, weil die Bank immer wieder mit Verfehlungen von sich reden gemacht hat, wie dem millionenfachen und nicht erwünschten Eröffnen von Kundenkonten. Solange sich nicht die Unternehmensführung und die internen Kontrollen verbesserten, dürfe das Geldhaus seine Bilanz nicht mehr vergrößern, teilte die US-Notenbank mit.

