Der DAX setzte am Freitag seine Korrektur fort. Diesmal ging er mit einem Minus von knapp 1,7 Prozent aus dem Handel. Damit ist er mittlerweile unter die 12.800 Punkte-Marke gefallen. Der Wochenverlust beläuft sich damit auf 4,2 Prozent. Marktidee: AlibabaAlibaba hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt. Gewinn und Umsatz waren im abgelaufenen Quartal zwar gestiegen. Allerdings hatte man sich an den Märkten mehr erhofft. Die Aktie von Alibaba rutschte deswegen kräftig ab. In den Fokus rückt jetzt eine wichtige Supportzone.