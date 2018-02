Die Verhandlungen über die Sanierung des Autobauers Opel kommen nicht richtig in Gang. Das geht aus einem Schreiben der IG Metall im Betriebsrat an die Opel-Mitarbeiter hervor.

Die Verhandlungen über die Sanierung des Autobauers Opel kommen nicht richtig in Gang. Das geht aus einem Schreiben der IG Metall im Opel-Betriebsrat hervor, das in der vergangenen Woche an die Mitarbeiter verschickt wurde. Streit gibt es dazu, welche Themen zuerst verhandelt werden müssen.

Der Streit könnte am Montag auch Thema auf einer vorgezogenen Betriebsversammlung werden. Der Betriebsrat will dort "über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden" halten, wie es in der Einladung heißt, die der WirtschaftsWoche vorliegt.

Der Betriebsrat will als erstes über eine Anpassung der Tarifverträge verhandeln. Die ist notwendig, weil der neue Opel-Eigentümer PSA bestimmte Projekte nicht wie geplant weiterführen will. Betriebsrat und IG Metall wollen daher nun zunächst einen gleichwertigen Ersatz für bereits im Tarifvertrag zugesagte Projekte erreichen, bevor über die weitere Sanierung von Opel gesprochen werden kann.

