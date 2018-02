Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesischer Dienstleistungssektor belebt sich weiter

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist einer privaten Erhebung zufolge im Januar schneller gewachsen als zuvor. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für China legte auf 54,7 von 53,9 im Dezember zu, wie die Caixin Media Co und das Marktforschungsunternehmen Markit mitteilten. Das ist der höchste Wert seit Mai 2012. Indexstände über 50 weisen auf eine Expansion im Vergleich zum Vormonat hin, Werte darunter auf eine Kontraktion.

Japan noch nicht bereit, das Deflationsende auszurufen

Japan ist nach Aussage seines Premierministers Shinzo Abe noch nicht bereit, das Ende der Deflation zu verkünden. Der Preisauftrieb in Japan sei immer noch nicht stark genug, sagte Abe im Parlament und bekräftigte, wie wichtig es sei, den lockeren monetären Kurs für den Moment aufrechtzuerhalten. Die Aussagen des Premierministers wurden vom Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, am selben Tag unterstrichen.

Schwarz-rote Koalitionsverhandlungen gehen am Montag weiter

Die Verhandlungen von Union und SPD über die Neuauflage einer großen Koalition gehen in die Verlängerung. Den Unterhändlern gelang es nicht, die Gespräche wie ursprünglich angestrebt bereits am Sonntag abzuschließen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kündigte am Abend in Berlin an, dass die Verhandlungen am Montagmorgen fortgesetzt würden. Streitpunkte waren vor allem die Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik. Allerdings gab es auch mehrere weitere Einigungen.

Union und SPD wollen Vermietern an den Kragen

Bei einer Neuauflage der großen Koalition wird die Luft in Deutschland für Vermieter rauer. Die Unterhändler von CDU, CSU und SPD einigten sich darauf, dass die Mietpreisbremse nachgeschärft wird. Bisher gilt sie weitgehend als wirkungslos, weil Vermieter ihren Neumietern nicht die Höhe der alten Miete offenlegen müssen. Das soll sich jetzt ändern, wie die SPD mitteilte: "Das schafft Transparenz und erschwert die Umgehung der Mietpreisbremse."

Nächste Tarifgespräche für Metall- und Elektroindustrie am Montag

Die Tarifverhandlungen für die über 900.000 Beschäftigten der Metall-und Elektroindustrie in Baden-Württemberg werden am Montag in Stuttgart fortgesetzt. Es ist die sechste Verhandlungsrunde zwischen dem Arbeitgeber Südwestmetall und der Gewerkschaft IG Metall. Der Termin wurde für 11.00 Uhr angesetzt, wie die IG Metall mitteilte. Vor Beginn der Verhandlungen wollen sich beide Seiten öffentlich äußern.

Zyperns Präsident Anastasiades bei Stichwahl im Amt bestätigt

Der Präsident der Republik Zypern, Nicos Anastasiades, ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Der Konservative setzte sich in der Stichwahl um das Präsidentenamt laut dem amtlichen Endergebnis mit 56 Prozent der Stimmen gegen seinen linksgerichteren Herausforderer Stavros Malas durch. In seiner Siegesrede kündigte der 71-Jährige an, sich für eine Überwindung der jahrzehntelangen Teilung der Mittelmeerinsel einzusetzen.

Nordkoreas protokollarisches Staatsoberhaupt reist zu Olympischen Winterspielen

Nordkoreas protokollarisches Staatsoberhaupt, Kim Yong Nam, wird in dieser Woche zur Eröffnung der Olympischen Spiele nach Südkorea reisen. Nam führe eine ranghohe Delegation aus dem Nachbarland an, teilte das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium in Seoul mit. Nam ist Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung Nordkoreas und der ranghöchste Vertreter seines Landes seit Jahren, der sich nach Südkorea begibt.

Indonesien BIP 4Q +5,19% gg Vorjahr (PROG +5,10%)

Indonesien BIP 4Q -1,70% gg Vorquartal (PROG -1,70%)

Indonesien BIP 2017 +5,07% (PROG +5,05%)

