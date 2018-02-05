FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DEPARTMENT 13 INTERN. LTD 20U AU000000D132
AB/FROM ONWARDS 05.02.2018 08:10 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DEPARTMENT 13 INTERN. LTD 20U AU000000D132
AB/FROM ONWARDS 05.02.2018 08:10 CET