Wien - Der US-Pharmakonzern Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) hat mit einem Gewinn je Aktie von USD 0,98 die Analystenerwartungen von USD 0,94 in Q4 übertroffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Durch das signifikante Wachstum (169%) des Medikamentes Keytruda (Krebsbehandlung), hätten die Umsätze der Pharmasparte um 4% auf USD 9,3 Mrd.

Den vollständigen Artikel lesen ...