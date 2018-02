Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 30 Millionen €, die 42 Mitarbeiter in Pischelsdorf werden von Synthomer Austria, Tochtergesellschaft des britischen Spezial-Chemikalienherstellers Synthomer, übernommen. Mit dem Verkauf des Strandorts konzentriert BASF die Produktion von Papierdispersionen in Ludwigshafen und Hamina (Finnland) und will damit ihre Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Markt stärken. ...

