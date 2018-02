Der Dax beendete seinen Handel am Freitag bei 12.785 und somit 218 Punkte unter dem Schlusskurs 13.003 vom Donnerstag. Das Tief lag bei 12.782, das Hoch wurde bei 12.954 eingebucht. In der abgelaufenen Woche knickte der Dax bekanntlich deutlich ein. Fünf rote Tage in Folge bescherten uns vom Hoch am Montag bei 13.370 bis zum Tief am Freitag bei 12.782 satte 588 Punkte Abschlag. Das von uns seit vielen ...

