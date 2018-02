Wien - US-Staatsanleihen - vor allem am langen Ende - kamen im Anschluss an den Arbeitsmarktbericht am Freitag unter Druck, nachdem sie bereits in Reaktion auf die FED-Zinsentscheidung vom Mittwoch mit Verlusten reagiert hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

