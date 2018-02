Frankfurt - Der Rentenmarkt kam per saldo erneut unter Druck und zeigte sich vom US-Arbeitsmarktbericht, insbesondere vom dortigen Lohnanstieg, belastet, so die Analysten der Helaba.Die Erwartungen steigender US-Leitzinsen hätten bereits in den letzten Wochen zugenommen und seien nochmals verstärkt worden. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe am Freitag bei 157,71 ein neues Tief markiert. Vor diesem Hintergrund bleibe der technische Ausblick getrübt. So würden sich Trendfolger wie MACD und DMI gen Süden richten. Auch RSI und Stochastik seien eine Drehbewegung, die auf Stabilisierungstendenzen hinweisen könnte, schuldig. Die nächste Haltemarke finde sich bei 157,60. Die Trading-Range liege zwischen 157,50 und 158,50.

