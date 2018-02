Liebe Leser,

vor allem in Zeiten, in denen die Nachrichtenwelt geprägt ist von Kriegen, Crashs und Krisen, ertönen immer wieder laute Stimmen, die gerade US-Aktien in Verruf bringen. Der US-Markt sei viel zu überhitzt und daher besonders gefährlich. Es drohe sogar eine erhebliche Korrektur. Anleger sollten sich zurückziehen, um keinen Totalverlust zu erleiden. Allein wegen dieser Pauschalität ist diese Aussage grundlegend falsch.

Wie ein alter Professor die heutige Finanzwelt verrückt ... (Jens Gravenkötter)

