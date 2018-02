Moskau (ots/PRNewswire) -



Alle Besucher der Fußballweltmeisterschaft (FIFA World Cup) 2018 müssen eine FAN-ID erhalten, für deren Zustellung in verschiedene Länder eine Reihe von Optionen verfügbar sind.



Die FAN-ID kann in Deutschland, Spanien, Italien, Serbien und Finnland per Post an die Rossotrudnitschestwo-Zentren für Wissenschaft und Kultur gesandt oder in den 165 globalen VFS-Visaantragszentren in aller Welt ausgestellt werden.



"Wir sind bereit, bis zu zwei Millionen FAN-IDs für die Besucher des 2018 FIFA World Cup auszustellen, und fordern außerdem alle internationalen Fans, die Karten für Spiele gekauft haben oder eine erfolgreiche Ticketbestätigung von der FIFA erhalten haben, dazu auf, im Voraus eine FAN-ID zu beantragen", so Andrei Romankov, Deputy Director der Abteilung für die Durchführung strategischer Projekte vom Ministerium für Kommunikation.



Bei der Antragsabgabe können Sie unter http://www.fan-id.ru eine Liste von Zustellmöglichkeiten und Ausgabeorten aufrufen.



FAN-IDs werden den Fans gebührenfrei als kleines Wertpaket zugestellt.



FAN-IDs können auch in den 165 globalen VFS-Visaantragszentren in aller Welt ausgestellt werden. Der Fan erhält eine Benachrichtigung über den Lieferstatus der FAN-ID an die E-Mail-Adresse sowie per SMS an die Telefonnummer, die er bei der Anmeldung angegeben hat.



Der Lieferstatus lässt sich auf der offiziellen Website des Visazentrums einsehen: http://www.vfsglobal.com



Der Tracking-Code wird in den SMS- und E-Mail-Benachrichtigunen angegeben. Die FAN-ID ist eine persönliche Zuschauerkarte und Teil des Identifikationssystem für Fußballfans.



FAN-IDs für die Zuschauer einer FIFA-Fußballmeisterschaft wurden erstmals beim FIFA-Konföderationen-Pokal 2017 in Russland ausgegeben.



Jeder, der eine Eintrittskarte für eines der Spiele gekauft hat, muss sich eine FAN-ID besorgen. Hierzu muss der Zuschauer das Antragsformular unter http://www.fan-id.ru ausfüllen oder sich bei einem der Ausgabezentren für FAN-IDs in Russland registrieren lassen. In Verbindung mit einer Eintrittskarte bietet die FAN-ID allen Zuschauern schnellen und bequemen Zugang zu den Stadien.



Die FAN-ID erlaubt Bürgern anderer Nationen und staatenlosen Personen eine visalose Einreise in die Russische Föderation. Darüber hinaus berechtigt die FAN-ID den Inhaber zu kostenlosen Fahrten mit Sonderzügen, die zwischen den Gastgeberstädten des 2018 FIFA World Cup verkehren, sowie mit dem öffentlichen Nahverkehr in den Gastgeberstädten an Spieltagen.



Ausführlichere Informationen zur FAN-ID finden Sie auf http://www.fan-id.ru



