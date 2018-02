Peking (ots/PRNewswire) - Yana Zhuravleva, 38, aus Russland, hat sich so an das Leben auf der Tropeninsel Hainan an der Südspitze Chinas gewöhnt, dass sie plant, ihre Mutter und Großmutter nachzuholen.



"Hier ist das Leben angenehm. Die Umgebung ist schön, und es gibt viele Arbeitsmöglichkeiten", sagt Zhuravleva.



Zhuravleva, die 2005 zum ersten Mal nach Hainan kam, hatte ursprünglich für ein Reisebüro gearbeitet. Mehr und mehr russische Touristen besuchen inzwischen Hainan zur Gesundheitsfürsorge, und so wechselte Zhuravleva vor zwei Jahren den Arbeitsplatz, um in einem Krankenhaus für chinesische Medizin zu arbeiten, das im vergangenen Jahr knapp 1.000 russische Gesundheitstouristen betreut hat.



Zhuravleva erklärt, ihr größter Traum es sei, genug Geld zu verdienen, um ein kleines Haus in Sanya zu kaufen, einem Erholungsort an der Küste von Hainan.



Immer mehr Ausländer, die wie Zhuravleva nach Hainan gereist sind, haben sich in die tropische Insel verliebt, und zwar nicht nur, um das warme Klima, die Sonne und die Strände zu genießen, sondern auch, um hier ihre Träume zu verwirklichen.



REISEZIEL VON WELTRANG



Hainan hat bereits große Fortschritte auf dem Weg gemacht, zu einem Reiseziel von Weltrang zu werden und sich zum Ziel gesetzt, im Jahre 2020 mehr als 1,3 Millionen ausländische Besucher zu empfangen.



"Touristen aus Russland lieben die Insel, nicht nur wegen der geografischen Nähe, sondern auch, weil sie ein integriertes Reiseerlebnis bietet, das Unterhaltung, Kultur und medizinische Betreuung/ umfasst", sagt Andrey Denisov, der russische Botschafter in China.



Hainan bietet eine breite Palette von Reiseangeboten, die Sightseeing, Strände, folkloristische Bräuche, tropische Regenwälder, Sport und Gesundheitspflege beinhalten.



Mehr als 280.000 russische Touristen haben im vergangenen Jahr Hainan besucht, wie Denisov erläutert, eine Verdopplung der Zahlen gegenüber dem Vorjahr.



"Wir hoffen, die Zusammenarbeit im Tourismus weiter zu stärken, und den Anteil der russischen Touristen unter den Hainan-Besuchern aus dem Ausland auf 50 Prozent zu steigern", erklärt er.



Die Zahl der ausländischen Touristen in Hainan überstieg 2017 die Marke von 1,1 Millionen, und liegt laut Statistik der örtlichen Behörden damit fast 50 Prozent über dem Vorjahreswert.



In diesem Jahr wird ein Dreijahresplan eingeführt, um die Insel mit präferenziellen Maßnahmen wie visumfreie Dienstleistungen, Ticket-Promotions und Service-Upgrades zu einem Reiseziel von Weltklasse zu machen.



ENORME VERÄNDERUNGEN



"Ich freue mich darauf, nach Hainan zurückzukehren, denn ich denke, dass die Veränderungen dort genauso dramatisch sind wie im übrigen China. Das sehe ich direkt an den Bildern", sagt der norwegische Botschafter in China Geir O. Pedersen, der der Provinz im Jahre 1988 einen Besuch abgestattet hatte.



Ein Promotion-Event, dass am Freitag in Peking stattfand, wartete unter anderem mit großen Schautafeln und Ständen mit lokalen Spezialitäten auf, und bot Informationen zu den aktuellen Entwicklungen in Hainan. Die Veranstaltung lockte mehr 500 Teilnehmer an, darunter auch Pedersen und andere ausländische Diplomaten aus über 160 Ländern.



"Es gibt nicht nur schöne Strände und nette Menschen, sondern zahlreiche interessante Entwicklungen, viele neue Bauwerke, viele neue Branchen, insbesondere im Feld Hightech-Entwicklung", stellt Pedersen fest, der seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, die Zusammenarbeit zu fördern und von den gegenseitigen Stärken zu profitieren.



Die Entwicklung von Hainan begann erst vor 30 Jahren, als die Provinz als Sonderwirtschaftszone eingerichtet wurde.



"Damals war Hainan eine relativ rückständige Grenzprovinz mit schlechter Infrastruktur, es gab nicht mal Ampeln hier", erläutert Shen Xiaoming, Gouverneur der Volksregierung der Provinz.



Die früher landwirtschaftlich geprägte Insel hat sich zu einem Vorreiter in Sachen Innovation und Offenheit entwickelt. Das See-Luft-Verkehrsnetz, um die Provinz mit dem Rest der Welt zu verbinden, ist bereits eingerichtet, und die Insel ist der erklärte Tagungsort für das jährlich stattfindende hochrangige Treffen Boao Forum for Asia.



"Wir möchten unsere Einladung an die ganze Welt aussprechen. Willkommen auf Hainan - sei es für Urlaub, Investment, oder um seine vielfältige Kultur kennenzulernen", sagt Shen.



