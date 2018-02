Die Deutsche Bank hat die Shell B-Aktie nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Der Kursverfall nach der Bekanntgabe der insgesamt soliden Resultate sei kaum nachvollziehbar, schrieb Analyst Lucas Herrmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der Ölkonzern glänze unter anderem mit einer mehr als nachhaltigen Bardividende und einem Aktienrückkaufvolumen von 25 Milliarden US-Dollar. Anleger sollten deshalb in der aktuellen Kursschwäche zugreifen, empfahl er./edh/ag Datum der Analyse: 02.02.2018

ISIN: GB00B03MM408