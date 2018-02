Nach dem unerwartet hohen Jahresverlust der Deutschen Bank haben zahlreiche Analysten ihre Kursziele für die Aktien gesenkt. Die Titel rutschten am Montag um weitere 1,7 Prozent ab und kosteten mit 13,62 Euro so wenig wie zuletzt vor viereinhalb Monaten. Am Freitag waren die Deutsche-Bank-Aktien um 6,2 Prozent in die Tiefe gerauscht.

