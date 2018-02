Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Uniper von 22 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Fortum habe das Übernahmeangebot nicht aufgestockt und kaufe wohl auch nicht am Markt zu - damit seien die Aktionäre des Kraftwerkbetreibers sozusagen auf sich allein gestellt, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte sein Kursziel wieder an den fairen Wert nach Auslauf des Übernahmeangebots an./ag/tih Datum der Analyse: 05.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE000UNSE018