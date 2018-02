LONDON (dpa-AFX) - Die britische Supermarktkette Tesco will künftig mit einem neuen Großbritannien-Chef dem Wettbewerb in der Heimat trotzen. Der vom Großhändler Booker kommende Manager Charles Wilson werde von März an die Geschäfte von Tesco in Großbritannien und Irland führen, kündigte der Konzern am Montag in London an. Wilson ersetzt Matt Davies, der Tesco Ende April verlässt. Beobachtern zufolge sichert sich Wilson dank des prestigeträchtigen Amts innerhalb der Tesco-Gruppe auch gute Chancen, Dave Lewis irgendwann an der Konzernspitze zu beerben.

Zustande kommt der Wechsel durch einen Deal, den Tesco Anfang vergangenen Jahres eingefädelt hat. Damals kündigte der Konzern die Übernahme der Booker Group für 3,7 Milliarden Britische Pfund an. Tesco will die Transaktion Anfang März abgeschlossen haben. Das britische Einzel- und Großhandelsgeschäft des fusionierten Unternehmens verantwortet dann Wilson. Unter ihm soll die nächste Umbauphase eingeleitet werden.

Tesco steht schon seit längerem unter Druck. Die deutschen Discount-Könige Lidl und Aldi haben mit ihrer aggressiven Preisstrategie auch in Großbritannien für Unruhe im dortigen Handel gesorgt. Tesco senkte als Folge seine Preise, mistete das Sortiment aus, führte neue Marken ein und verbesserte seinen Service. Zudem lancierte der Konzern ein Sparprogramm. Im Ende Februar auslaufenden Geschäftsjahr will Tesco einen bereinigten operativen Gewinn von mindestens 1,575 Milliarden Pfund erzielen. Die Aktionäre sollen zudem eine Dividende von 2 Pence je Aktie erhalten./she/men/tav

ISIN GB0008847096

