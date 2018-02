Bonn - Die Renditen am US-Rentenmarkt legten im Zuge der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am vergangenen Freitag kräftig zu, berichten die Analysten von Postbank Research.Weniger die Beschäftigungsentwicklung, als vielmehr die überraschend hohe Lohndynamik habe sich dabei als Belastungsfaktor für die Treasury-Kurse erwiesen, obwohl die Lohndynamik aufgrund des starken Einflusses von Datenrevisionen nicht überbewertet werden sollte. Gleichwohl hätten die Daten die zuletzt gestiegenen Erwartungen zahlreicher Marktakteure hinsichtlich höherer Inflationsraten und einem in der Folge strafferen geldpolitischen Kurs seitens der FED unterstützt. Die Rendite 10-jähriger Treasuries habe per Saldo um 8 Basispunkte auf 2,85% zugelegt.

