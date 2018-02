Neubiberg (ots) - Nicht nur die Optik, auch der Hörgenuss wird beim Einkauf im Handel immer wichtiger. Studien belegen, dass eine passende Hintergrundmusik in Ladengeschäften, Hotels und Restaurants eine wohltuende Atmosphäre verbreitet. Der Kunde entspannt, die Umsätze steigen. Die neue Instore Cloud Radio Lösung von MUSIC2BIZ für Einzelhändler und Dienstleister macht den Besuch des Kunden zu einem echten Erlebnis. Als Lösung aus der Cloud ist sie ohne Installation spezieller Software einfach und direkt online zu nutzen.



Vielseitige Playlists für alle Branchen



Der Ladenradio Service https://instore-cloud-radio.com/ bietet 22 verschiedene Musik-Programme in verschiedenen Musikstilen wie beispielsweise Easy Listening, Jazz und Kids Club, die laufend aktualisiert werden.



Über ein Playlisten-Tool können Unternehmen auch eigene Musik-Portfolios zusammenstellen und ihr individuelles Sound Branding betreiben. Eigene Werbespots lassen sich problemlos und minutengenau in das ansonsten werbefreie Musikprogramm einfügen. Außerdem können unbegrenzt Elemente wie Nachrichten oder Wetterberichte eingeblendet werden. Mit solchen individuell zusammengestellten Playlists können Unternehmen verschiedenster Branchen - von Bäckereien, Autohäusern bis hin zu Banken und Wellness-Oasen - ihre Kunden gezielt ansprechen.



Geringe Kosten und einfache Nutzung



Bislang stehen Einzelhändlern und Dienstleistern bei der Auswahl der passenden Musik häufig hohe Gema-Gebühren im Weg, doch mit der Instore Cloud Radio Lösung von MUSIC2BIZ können Musikstücke gemafrei gewerblich abgespielt werden, was erheblich Kosten einspart. MUSIC2BIZ besitzt für alle angebotenen Titel eine Freistellungserklärung der Künstler.



Die Internet-Radio-Technologie, auf der das System basiert, macht es zudem technisch äußerst zuverlässig. Die Cloud-Lösung ist weltweit für beliebig viele Filialen flexibel nutzbar. Gesteuert wird der Ladenradio Service von einem zentralen, anwenderfreundlichen Online-Kundenkonto aus.



Der Empfang der Musikprogramme ist mit allen handelsüblichen internetfähigen Endgeräten und HiFi-Geräten möglich. Die Beschallung der Verkaufsflächen bzw. Gästebereiche erfolgt gleichfalls mit handelsüblichen elektroakustischen Anlagen.



Voraussetzung ist lediglich eine stabile Internetverbindung und ein Internet-PC. Investitionen in spezielle Hardware sind in der Regel nicht erforderlich.



Unter https://instore-cloud-radio.com/ können interessierte Unternehmen mehr über die Instore Radio-Lösung erfahren und den Service 30 Tage kostenlos testen.



