Eine Reihe von PMI-Daten wird heute veröffentlicht Die Zentralbanken aus Großbritannien, Australien und Neuseeland werden diese Woche ihre Sitzungen abhalten Wichtige Arbeitsmarktdaten aus Kanada stehen am Freitag auf der Agenda

Zusammenfassung:Wenn wir einen Blick in den heutigen Wirtschaftskalender werfen, werden heute einige interessante PMI-Veröffentlichungen für den Dienstleistungssektor die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Am Morgen werden die Werte für die europäischen Volkswirtschaften sowie für die Eurozone als Ganzes veröffentlicht. Am Nachmittag wird der USD im Mittelpunkt stehen, da die Veröffentlichungen vom ISM einen Einblick in den Dienstleistungssektor bieten. Darüber hinaus wird EZB-Präsident Mario Draghi heute während der Debatte über den EZB-Jahresbericht vor dem Europäischen Parlament sprechen. 10:30 Uhr - Großbritannien, PMI für den Dienstleistungssektor (Januar): Der Index basiert auf einer Umfrage unter Unternehmen im britischen Dienstleistungssektor. Dieser ist seit Juli 2016 kontinuierlich expandiert. Der letzte Wert überraschte mit 54,2 Punkten leicht positiv im Vergleich zu den erwarteten 54,1 Punkten vom Vormonat. Diesmal deutet der Marktkonsens auf einen Wert von 54,1 Punkten hin, was auf einen kleinen Rückgang hindeutet. 16:00 Uhr - USA, ISM-Einkaufsmananagerindex zum nicht-verarbeitenden ...

