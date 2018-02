Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montag im frühen Geschäft deutlich nach und setzt damit die Talfahrt der vergangenen Woche fort. Nach dem Ausverkauf in den USA am Freitagabend haben am Montag auch die Aktien in Japan zum Wochenstart klar nachgegeben. Die Stimmung an den Aktienmärkten habe sich wegen der gestiegenen Renditen der Anleihen deutlich verschlechtert, hiess es am Markt.

Die Notenbanken könnten allenfalls gezwungen sein, die Zinsen schneller zu erhöhen als es in Börsenkreisen bisher erwartet worden sei. Und da die Aktienmärkte langfristig deutlich überkauft seien, könnten weitere massive Verkaufswellen einsetzen. Die gestiegene Nervosität an den Märktenzeigt sich auch am Volatilitäts-Indikator VSMI, welcher altuell 13% höher liegt (17,2).

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.40 Uhr 1,12% tiefer bei 9'117,25 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 1,35% auf 1'494,4 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,16% auf 10'481,56 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren alle im Minus.

Seit dem Höchststand vom 24. Januar hat der SMI bereits rund 500 Punkte nachgegeben. Allerdings gibt es auch Kommentare, welche die jüngste markante Korrektur als "gesund" oder "überfällig" bezeichnen. Die Credit Suisse etwa ist der Ansicht, dass Aktien weiter die zu bevorzugende Anlageklasse seien und die aktuelle ...

