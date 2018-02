Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die steigenden Renditen an den Anleihemärkten setzen Europas Börsen am Montag im frühen Geschäft weiter unter Druck. In den USA ist die Rendite der zehnjährigen Treasuries im Hoch auf 2,89 Prozent, und damit auf den höchsten Stand seit 2014, gestiegen. Die Marke von 3 Prozent ist damit in Sichtweite gerückt. Höhere Renditen an den Anleihemärkten können zum Problem für die Aktienmärkte werden, wenn sich dadurch die Differenz zur Dividendenrendite einengt, wodurch Aktien relativ betrachtet an Attraktivität zu Anleihen verlieren.

Der DAX gibt 0,8 Prozent auf 12.686 Punkte nach. Damit ist der Index unter die wichtige 200-Tagelinie bei 12.752 Punkten gefallen. Ein nachhaltiger Bruch käme charttechnisch einer deutlichen Verschlechterung der Lage im DAX gleich. Für den Euro-Stoxx-50 geht es im frühen Geschäft um 0,9 Prozent auf 3.491 Punkte nach unten. "Die Korrektur frisst sich durch die Weltmärkte", sagt ein Händler.

"Die US-Stundenlöhne haben am Freitag gezeigt, dass sich das Wachstum nun in höheren Löhnen und Gehältern niederschlägt", sagt Heino Ruland von Ruland Research. "Die Märkte preisen deshalb höhere Zinsen ein", so der Analyst. Laut US-Arbeitsmarktbericht lagen die Stundenlöhne im Dezember 2,9 Prozent über dem Stand vom gleichen Vorjahresmonat. Impulse könnten von Einkaufsmanagerindizes ausgehen sowie vom ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA.

Geely könnte bei Daimler einsteigen

Leicht positiv beurteilen Marktteilnehmer den möglichen Einstieg von Geely bei Daimler. Wie das Handelsblatt schreibt, könnte sich der chinesische Autokonzern mit 3 bis 5 Prozent an Daimler beteiligen. Dieter Zetsche habe sich bereits mit Geely-Gründer Li Shu Fu getroffen. "Das klingt nun schon relativ konkret", sagt ein Marktteilnehmer. "Die Kosten für Forschung und Entwicklung nehmen stark zu", ergänzt er. Mit einem Abschlag von 0,3 Prozent halten sich Daimler besser als der Autosektor insgesamt, der 1,2 Prozent verliert.

Leicht negativ für Merck KGaA bewerten Marktteilnehmer Berichte, nach denen sich Nestle aus den Verhandlungen um einen Kauf der rezeptfreien Gesundheitsprodukte zurückgezogen hat. Zwar seien als mögliche Käufer unter anderem auch Mylan und Reckitt-Benckiser genannt worden. Mit Nestle fehle nun aber ein wichtiger Interessent. Die Sparte soll laut Berichten etwa 5 Milliarden Euro wert sein. Merck geben um 0,6 Prozent nach.

Ryanair-Ausblick drückt auf Sektor

Trotz guter Zahlen geht es für Ryanair um 3,3 Prozent nach unten. Die Anleger finden keinen Gefallen am Ausblick der Iren: Ryanair rechnet mit weiter fallenden Ticket-Preisen, und steigenden Umsätze stehen steigende Kosten gegenüber. Die Aussagen drücken auf den Sektor - Lufthansa verlieren 1,2 Prozent und Air France-KLM 2,5 Prozent.

Von guten Zahlen sprechen Händler mit Blick auf Stabilus. "Umsatz- und Gewinnentwicklung stimmen, auch der freie Cashflow hat deutlich zugenommen", sagt ein Marktteilnehmer zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres. Die Aktie hält sich mit einem Minus von 0,3 Prozent gut. Für Compugroup geht es nach Zahlen sogar 0,5 Prozent nach oben. Nemetschek verlieren nach Zahlen dagegen 1,3 Prozent.

Am Devisenmarkt erholt sich der Euro leicht von den Abgaben vom Freitag nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht und notiert bei 1,2455 Dollar. Die Commerzbank spricht mit Blick auf die Arbeitsmarktdaten von einem "Weckruf" für die Märkte. Möglicherweise rückten jetzt wieder Fundamentaldaten verstärkt in den Fokus. "Dies könnte die von uns erhoffte Wende weg vom 'politischen' hin zum 'fundamentalen' Dollar einleiten", so Analystin Antje Praefcke.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.491,49 -0,90 -31,79 -0,36 Stoxx-50 3.111,15 -1,04 -32,75 -2,10 DAX 12.686,01 -0,78 -99,15 -1,79 MDAX 25.622,99 -1,60 -416,61 -2,21 TecDAX 2.548,68 -1,96 -51,04 0,78 SDAX 11.915,92 -1,62 -195,71 0,24 FTSE 7.358,62 -1,14 -84,81 -3,18 CAC 5.308,25 -1,06 -56,73 -0,08 Bund-Future 158,09 0,13 -2,28 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Fr, 18:12 % YTD EUR/USD 1,2463 +0,24% 1,2458 1,2452 +3,7% EUR/JPY 136,87 -0,16% 137,03 137,45 +1,2% EUR/CHF 1,1581 -0,13% 1,1594 1,1607 -1,1% EUR/GBP 0,8819 -0,02% 0,8829 1,1347 -0,8% USD/JPY 109,83 -0,40% 109,99 110,38 -2,5% GBP/USD 1,4132 +0,25% 1,4111 1,4129 +4,6% Bitcoin BTC/USD 7.807,78 -6,68% 7.929,78 8.829,61 -45,64 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,83 65,45 -0,9% -0,62 +7,3% Brent/ICE 67,78 68,58 -1,2% -0,80 +2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.335,17 1.331,89 +0,2% +3,28 +2,5% Silber (Spot) 16,77 16,60 +1,0% +0,17 -1,0% Platin (Spot) 992,70 990,90 +0,2% +1,80 +6,8% Kupfer-Future 3,19 3,19 +0,1% +0,00 -3,3% ===

