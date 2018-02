Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-05 / 10:00 *Expansion der Open Banking Plattform für Einlagenprodukte - Deposit Solutions baut europaweit lokale Teams auf * · Lokale Präsenzen in sechs zusätzlichen Regionen · Märkte werden von ehemaligen Top-Bankern und Finanzexperten geleitet · Nähe zu Banken vor Ort beschleunigt Ausbau der Open Banking Plattform *HAMBURG, 05.02.2018* - Deposit Solutions, die Open Banking Plattform für Einlagen, baut in sechs Regionen lokale Teams auf, darunter Österreich, Frankreich & Benelux, Zentral- & Osteuropa, Spanien & Portugal sowie den nordischen & baltischen Ländern. In der Schweiz sowie in Großbritannien hat Deposit Solutions bereits erfolgreich lokale Managementteams etabliert und folgt diesem Ansatz nun auch in weiteren Märkten. Die zusätzlichen Regionen werden von Regionalen Direktoren geleitet, die zuvor ausnahmslos in hochrangigen Positionen bei Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen tätig waren, u.a. bei Goldman Sachs, RBS, Unicredit, Barclays, Julius Baer und Accenture. Auch in Deposit Solutions' Heimatmarkt wird ein Regional Director dazu beitragen, das Geschäft weiterzuentwickeln. Als Regional Director Germany bringt Andreas Misiek sein großes Netzwerk und seine langjährige Erfahrung als Investment Banker bei dem Fintech-Unternehmen ein. Andreas Misiek hat 12 Jahre lang deutsche und europäische Banken bei M&A und strategischen Themen beraten, zuletzt als Executive Director bei Goldman Sachs und zuvor bei J.P. Morgan. Max von Bismarck, Chief Business Officer bei Deposit Solutions, sagte: "Wir konnten ein Team an erfahrenen Führungskräften aus der Finanzbranche für uns gewinnen, das in der FinTech-Branche seinesgleichen sucht. Die Expertise und das ausgeprägte Netzwerk unserer regionalen Direktoren werden uns dabei helfen, unsere Pan-europäische Expansion weiter zu beschleunigen. Das bringt uns unserem Ziel, Open Banking zum neuen Standard im Einlagengeschäft zu machen, ein großes Stück näher." Deposit Solutions betreibt die erste Open Banking Plattform für Einlagenprodukte. Über Schnittstellen (APIs) kann sich jede Bank einfach an die Plattform anschließen und die Infrastruktur für sich nutzen: Entweder um selbst Kundeneinlagen einzuwerben oder um den eigenen Kunden Einlagenprodukte anderer Banken unter der bestehenden Kontoverbindung anzubieten. Kunden profitieren von einer größeren Auswahl und höheren Zinsen. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Deposit Solutions seine einzigartige Open Banking-Lösung erfolgreich im Markt etabliert. Heute arbeitet das Unternehmen mit mehr als 50 Banken aus 16 Ländern zusammen, unter anderem mit der Deutschen Bank sowie FFB, dem deutschen Tochterunternehmen von Fidelity. Zusätzlich vermarktet Deposit Solutions über seine Direktkanäle ZINSPILOT und SAVEDO ausgewählte Einlagenprodukte von Partnerbanken direkt an Sparer. Mit über 100.000 registrierten Kunden und bereits mehr als 4 Mrd. Euro übermittelten Einlagen gehört alleine Deposit Solutions' Privatkundengeschäft zu einem der am schnellsten wachsenden FinTech-Unternehmen der Welt. Thomas von Hohenhau, Chief Client Officer bei Deposit Solutions, ergänzte: "Dank unserer regionalen Experten sind wir künftig noch näher an unseren Kunden und gewinnen tiefe Einblick in marktspezifische Besonderheiten. Damit sind wir europaweit die erste Anlaufstelle für Banken, die effiziente Lösungen für ihr Einlagengeschäft suchen." *Über Deposit Solutions* Deposit Solutions ist ein weltweit anerkanntes FinTech-Unternehmen, das die erste Open Banking Plattform für Einlagenprodukte betreibt. Über Schnittstellen (APIs) kann sich jede Bank einfach an die Plattform anschließen und die Infrastruktur für sich nutzen: Entweder um selbst Kundeneinlagen einzuwerben oder um den eigenen Kunden Einlagenprodukte anderer Banken unter der bestehenden Kontoverbindung anzubieten. Bankkunden gewinnen Zugang zu einer größeren Auswahl an Einlagenprodukten und höheren Zinsen, ohne dafür neue Konten eröffnen zu müssen. Die Open Banking Plattform bietet damit eine Infrastruktur für das 10 Billionen umfassende Einlagengeschäft in Europa, von der Banken ebenso wie Anleger profitieren. Deposit Solutions hat bereits mehr als 50 Banken aus 16 Ländern an seine Open Banking Plattform angeschlossen, darunter führende Institute wie die Deutsche Bank und FFB. Zusätzlich vermarktet das Unternehmen über die Vertriebskanäle ZINSPILOT und SAVEDO ausgewählte Einlagenprodukte seiner Partnerbanken direkt an Sparer. Alleine über diese Direktkanäle hat Deposit Solutions bereits Einlagen in Höhe von mehr als 4 Mrd. Euro vermittelt und über 100.000 Kunden gewonnen. Damit gehört Deposit Solutions zu einem der am schnellsten wachsenden FinTech-Unternehmen der Welt. Das Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in Hamburg Büros in Berlin, London und Zürich sowie lokale Teams in allen Finanzzentren Europas. 2011 von Dr. Tim Sievers gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 200 hochqualifizierte Mitarbeiter. Führende Tech-Investoren wie Peter Thiel, e.ventures, Greycroft, FinLab, Valar Ventures, Apeiron Investment Group und Stefan Wiskemann sind an Deposit Solutions beteiligt. 