BERLIN (Dow Jones)--Beim Börsengang seiner türkischen Tochter hat der Energieversorger Eon nur einen Preis am unteren Rand der Preisspanne erlösen können. Für ein Paket von 100 Aktien der Enerjisa Enerji zahlen die Investoren 6,25 Türkische Lira, was aktuell 1,34 Euro entspricht.

Die Essener hatten die Preisspanne ursprünglich mit 6,25 bis 7,50 Lira beziffert. Der türkische Energiekonzern befindet sich im Besitz von Eon und dem türkischem Mischkonzern Sabanci.

Der Gesamtwert der verkauften 20 Prozent summiert sich auf 1,48 Milliarden Lira oder 320 Millionen Euro. Damit ist die Enerjisa insgesamt 1,58 Milliarden Euro wert. Eon und Sabanci brachten bei dem Gang auf's Parkett Anteile zu gleichen Teilen ein. Eine starke internationale und nationale Nachfrage durch Investoren führte zu einer Überzeichnung des Angebots um das 4,8-fache.

Enerjisa versorgt in der Türkei rund 20 Millionen Kunden mit Energie. Der Handel der Aktie wird voraussichtlich am 8. Februar an der Börse Istanbul unter dem Symbol ENJSA aufgenommen, wie Eon weiter mitteilte.

February 05, 2018

